Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций потребовала расследовать факты нарушения прав человека после опубликованных в прессе данных о расправе над российскими пленными на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя кадры, на которых показаны убитые украинскими военными военнослужащие ВС РФ, попавшие в плен.

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«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», — цитирует РИА Новости слова Дюжаррика.

Добавим, что газета The New York Times заявила о подлинности видеозаписи, которая была снята 30 марта текущего года на дороге к северу от села Дмитровка, расположенного примерно в 11 км к юго-западу от города Буча в Киевской области, где, как утверждают киевские власти, были обнаружены десятки трупов людей в гражданской одежде.

На записи видно, как четверо предполагаемых российских солдат лежат на земле. Трое из них не подают признаков жизни. У них были белые повязки на рукавах, используемые российскими военными, а у одного из них связаны за спиной руки. На кадрах солдат вооружённых сил Украины выстрелом в упор убивает умирающего российского военнослужащего.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельств убийств российских военнопленных украинскими нацистами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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