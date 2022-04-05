Москва, , 20:26 — REGNUM Выяснены личные данные и адреса регистрации троих украинских нацистов, участвовавших в убийстве нескольких российских военнослужащих, попавших в плен на Украине.

Убийство Jo Naylor

Об этом 5 апреля сообщает портал «Трибунал», собирающий информацию о военных преступлениях в Донбассе и на Украине.

Напомним, речь идёт о видеозаписи, распространяемой украинскими нацистами в соцсетях.

На её кадрах запечатлён расстрел не менее пяти пленных, некоторые из них со связанными за спиной руками.

По некоторым признакам, стрельба ведётся по умирающим людям, так как ранее им всем перерезали горло.

Участники убийства военнопленных радостно позируют на камеру.

Ниже указаны личные данные этих существ:

Антонюк Алексей Николаевич (Антонюк Олексій Миколайович), дата рождения 23.09.1985, адрес регистрации: г. Киев, ул. Василия Порика, д.12, кв.13

Хизанишвили Теймураз Емзарович, дата рождения 18.04.1986, адрес регистрации: Украина, Хмельницкая обл., Староконстантиновский р-н, с. Пашковцы, ул. Григория Сковороды (ул. Щорса), д.4

Куцирин Алексей Петрович, дата рождения 06.05.1981, адрес уточняется.

Все они являются членами так называемого «Интернационального легиона территориальной обороны Украины», созданного 27 февраля по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

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