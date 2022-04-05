Москва, , 12:04 — REGNUM Поручение о расследовании обстоятельств убийств российских военнопленных украинскими нацистами дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба российского СК.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

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Уточняется, что в интернете появилось видео с записью убийства украинскими нацистами пленных в Киевской области своеннослужащих Вооруженных сил России, на котором также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. При этом у одного из погибших связаны руки, что говорит о том, что он погиб, будучи уже в плену.

Также указывается, что такими действиями киевские боевики грубо нарушили Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъемки, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Донецкой Народной Республики установили контроль над 139 населенными пунктами.