Загреб, , 23:13 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович 4 апреля поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и сербского президента Александра Вучича с победой на выборах и призвал Сербию выбрать свою ориентацию. Заявление было сделано в ходе американо-хорватского форума.

Зоран Миланович Damir Sencar

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Миланович выразил намерение продолжить сотрудничество с Вучичем и Орбаном, однако призвал Сербию выбрать, где она хочет быть, и напомнил, что «Россия далеко».

«Сербия должна выбрать, будет ли она с Западом. Географически она на Западе, теперь она должна выбрать, где она в геополитическом смысле». Зоран Миланович

По словам Милановича, посредством отказа Сербии делать выбор станет ее дальнейшая экономическая деградация. Политик подчеркнул, что в настоящее время Хорватия уже в два раза более развита, чем Сербия, и это не предел.

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