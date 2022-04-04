Татьяна Стоянович, 4 апреля 2022, 19:30 — REGNUM На только что прошедших президентских и парламентских выборах в Сербии больше всего проиграл сербский народ. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Сербия
Сербия
Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в соответствии с предварительными итогами президентских выборов, действующий глава Сербии Александр Вучич набрал около 59% голосов и тем самым осуществил победу в первом круге голосования. В соответствии с результатами парламентских выборов, Сербская прогрессивная партия Александра Вучича получила около 42% голосов, в то время как прозападная коалиция «Объединенные за победу Сербии» получила около 14% голосов.

«Предварительные результаты выборов только подтвердили то, о чём движение «Освобождение» говорит уже несколько лет — режим, связанный с мафией, нельзя победить на выборах. Александр Вучич и его Прогрессивная партия Сербии останутся у власти и на уровне государства, и в столице — Белграде. От этого проиграет только население Сербии, так как это значит продолжение политики грабежа народа, политики предательства национальных интересов во имя сохранения у власти», — считает Джорджевич.

Александр Вучич
Александр Вучич
Официальный сайт президента Республики Сербия

По мнению политика, интересно то, что главной темой этих выборов стали сербско-российские отношения, так как все небольшие партии, набравшие достаточное количество голосов для того, чтобы войти в парламент, позиционируют себя как пророссийские.

«Другое дело, что они в основном находятся под патронатом Вучича — некоторые из них он учредил, некоторые финансирует, некоторые просто контролирует. Но факт остается фактом — все они вошли в парламент именно благодаря пророссийской предвыборной риторике», — отметил Джорджевич.

Лучше всех российскую карту сыграла Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича, продолжил Джорджевич. Дачич вел открытую пророссийскую кампанию, и это сказалось на результатах выборов — социалисты получили неожиданно большое количество голосов, считает политик.

«В любом случае показано, что тот, кто в Сербии хочет заниматься политикой не учитывая пророссийское настроение сербского народа, тот просто проиграет. С другой стороны, тот, кто умело манипулирует настроением народа, как это делает Вучич, тоже может использовать сербское русофильство для того, чтобы выиграть выборы, для того, чтобы, будучи уже победителем, смело продолжить с манипуляциями», — заявил Джорджевич.

Ивица Дачич
Ивица Дачич
Официальный сайт правительства России

По словам политика, будет интересно наблюдать за тем, как на внутреннюю и внешнюю политику Сербии повлияют результаты этих выборов — будет ли Вучич развивать русофобскую линию или, наоборот, перенесет момент присоединения к антироссийским санкциям на более поздний срок. Джорджевич не исключил, что Вучич будет присоединяться к санкциям шаг за шагом, так чтобы это прошло незаметно для общественности.

Анализируя результат, который на выборах осуществила прозападная оппозиция в лице коалиции «Объединенные за победу Сербии» и «Мы должны», Джорджевич подчеркнул, что эти партии вместе получили около 20% голосов, что соответствует количеству либерально настроенных граждан.

«Прозападная оппозиция во время предвыборной кампании поддержала обе резолюции ГА ООН, направленные против России, за которые проголосовали и действующие сербские власти. Этим они тоже лишили себя определенного количества голосов, так как некоторые избиратели, не поддерживающие Вучича, из-за этого не захотели отдать свой голос им», — пояснил политик.

Младжан Джорджевич
Младжан Джорджевич
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Джорджевич считает, что прозападную оппозицию, несомненно, можно считать проигравшей, но в некотором смысле проиграл и Александр Вучич, который будет иметь в парламенте до 30 депутатов меньше. «Для него было главное выиграть президентские выборы и удержаться на посту главы государства еще пять лет», — отметил политик.

С другой стороны, давайте говорить в открытую — никто из оппозиции не участвовал на этих выборах для того, чтобы победить Вучича и освободить Сербию. Все прошли на выборы для того, чтобы войти в парламент, чтобы получить деньги, депутатский иммунитет. У нас складывается странная ситуация, когда люди радуются тому, что перешли ценз. Никто не говорит о том, какая ситуация в Сербии, что происходит вокруг Косово, никто даже не упоминает тот факт, что голосование не проводилось на территории южного края. Для меня будущие институты власти будут нелегитимными, так как выборы не проводились на 17% сербской территории. Но это совершенно не волнует так называемых патриотов или «пророссийские» партии, которые празднуют, что что они набрали 3% голосов и вошли в парламент.
Младжан Джорджевич