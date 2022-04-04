Будапешт, , 00:28 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе своей партии ФИДЕС на выборах в парламент страны, его выступление 5 апреля транслировал канал М1.

Виктор Орбан European People's Party

«Мы одержали такую победу, что даже с Луны видно. Ну из Брюсселя, во всяком случае, точно!», — сказал он.

Также венгерский премьер-министр уточнил, что эта победа будет незабываемой, так как его партии пришлось с очень многими политическими силами сражаться в ходе состоявшихся выборов.

«Левые» дома, «международные левые» за границей, брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и в конце концов даже украинский президент», — пояснил Орбан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что альянс премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах.

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