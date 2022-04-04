Москва, 4 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Украинские военные потеряли ещё шесть беспилотных летательных аппаратов. Они были сбыты за ночь российским средствам противовоздушной обороны. Об этом 4 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка», — уточнил представитель оборонного ведомства.

По его словам, в общей сложности с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 392 беспилотника.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данынм Минобороны РФ, накануне, 3 апреля, средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил РФ в воздухе в районах населённых пунктов Кудряшовка и Шуровка были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

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