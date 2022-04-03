Москва, , 10:28 — REGNUM Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил РФ сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка. Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Коме того, высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса.

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