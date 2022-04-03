Москва, , 20:11 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты еще три беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

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«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское», — заявил он.

Конашенков добавил, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 209 установок реактивной системы залпового огня, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 224 зенитных ракетных комплексов, 386 беспилотных летательных аппаратов, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.