Екатеринбург, 4 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Военнослужащие Центрального военного округа, проявившие мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине, удостоены боевых наград. Медали «За отвагу», Суворова и Жукова российским военным вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Медаль Суворова

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»Вы, проявив мужество, отвагу, смелость, огневую выучку, которая позволила существенно снизить огневой потенциал противника, в этом ваша заслуга и роль, поэтому я сегодня имею огромную честь выйти вместе с вами и наградить высокими государственными наградами», — подчеркнул Лапин.

Один из награждённых — сержант Андрей Р. — в составе сводной понтонной роты, с целью своевременного и быстрого форсирования личным составом Вооруженных сил РФ, руководил наведением понтонной переправы через реку Десна. Под непрерывным миномётным огнём ВСУ управлял буксирно-моторным катером и принимал участие в сборке ленты моста, руководил разгрузкой материальной части понтонного парка на воду и наводил наплавной мост.

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После церемонии вручения государственных наград генерал-полковник Александр Лапин поблагодарил военнослужащих за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

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