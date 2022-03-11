Москва, 11 марта 2022, 12:36 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении спецоперации на Украине.
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Шойгу вручил звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей «За отвагу».
По словам главы Минобороны, все награжденные достойно выполнили долг. Шойгу поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.