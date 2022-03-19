Москва, , 10:19 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в «Военном клиническом госпитале» Минобороны России в подмосковном Подольске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

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Военнослужащим вручены медали «За отвагу». Ранее о награждении данных военнослужащих состоялся Указ президента России.

«От имени Министра обороны РФ выражаем вам благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Мы гордимся вами! Вы нужны нашей Родине!» — отметил замминистра в ходе награждения военнослужащих.

Начальник госпиталяполковник медицинской службы Петр Коновалов доложил замминистра обороны, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих.

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.