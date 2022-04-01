Берлин, , 12:32 — REGNUM Введения эмбарго на поставки энергоносителей из России может привести экономику Германию к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны. Такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал генеральный директор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.

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«Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику с открытыми глазами? Что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным», — подчеркнул глава компании, добавив, что введение запрета на импорт энергоносителей из России вызвало бы беспрецедентный экономический ущерб для ФРГ.

В частности, подобный шаг, по его словам, поставил бы под угрозу существование многих малых и средних компаний.

Брудермюллер считает, что полный отказ от поставок российского природного газа в Германию возможен, но только в среднесрочной перспективе. При максимальных усилиях — через четыре — пять лет, добавил он.

Он признал факт того, что поставки российского газа до сих пор являются основой конкурентоспособности химической отрасли.

«Теперь нам нужно заменить российский газ высокого давления. При этом мы должны понимать, что, например, поставки сжиженного газа из США приведут к значительно более высоким ценам на энергоносители и не могут быть реализованы одним нажатием кнопки — это вызов конкурентоспособности германской и европейской промышленности», — подытожил Брудермюллер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа, а Москва требует с 1 апреля оплаты поставок в рублях, от чего европейские страны отказываются.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер уверен, что введение эмбарго на поставки российских энергоносителей грозит Германии нищетой и непоправимым ущербом немецкой экономике.

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