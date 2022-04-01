Берлин, , 04:19 — REGNUM Введение эмбарго на поставки российских энергоносителей грозит Германии нищетой и непоправимым ущербом немецкой экономике. Такое заявление сделал 31 марта бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в беседе с ZDF.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По мнению Ченчера, Германии не следует никому помогать, рискуя нанести непоправимый ущерб своей экономике и ввергнуть народ в нищету и голод, если нет уверенности в том, что такие меры действительно повлияют на Россию.

Ченчер указал, что Германии надо стремиться к снижению энергетической зависимости от России, но не провоцируя при этом экономическую катастрофу внутри своей страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против эмбарго на поставки нефти и газа из России.

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