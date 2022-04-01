Берлин, , 08:21 — REGNUM Россия может получить рекордные доходы от экспорта природного газа. Об этом заявил немецкий эксперт Янис Клюге.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

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В беседе с порталом ntv. de он спрогнозировал рекордные доходы России от продажи газа из-за высоких цен на спотовых рынках. По его мнению, стоимость продукта значительно вырастет.

Клюге считает, что полученная прибыль позволит Москве компенсировать рост инфляции, снижение сбора налогов на прибыль и НДС.