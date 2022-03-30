Токио, , 12:14 — REGNUM Япония пересмотрит своё законодательство об иностранной валюте, чтобы помешать России уклониться от западных финансовых санкций с помощью криптовалютных активов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников.

Япония Fullhdoboi.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, правительство Японии представит поправки к закону об иностранной валюте и внешней торговле на текущей сессии парламента.

По информации телеканала NHK, поправки к закону должны не допустить перевода части активов в криптовалюты для вывода их из-под действия санкций после отключения ряда российских банков от системы SWIFT.

Меры предусматривают ограничения на перевод криптовалютных средств лиц и организаций, попавших под санкции, третьим лицам, а криптовалютные биржи обяжут заранее выяснять информацию о клиентах и адресатах транзакций, чтобы избежать сделок с лицами и организациями, подпавшими под санкции.

Читайте также: Власти Японии запретили с 5 апреля экспортировать банкноты и золото в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, Япония присоединилась к антироссийским шагам Вашингтона и ввела ряд санкций. Так, на фоне ситуации вокруг Украины власти страны приняли решение ввести запрет экспорт в Россию банкнот, золотых монет и золотых слитков. Также введён запрет на поставки предметов роскоши в Россию.

Ранее по теме: Япония запретит поставки в Россию предметов роскоши

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев объяснил жёсткую антироссийскую позицию Токио