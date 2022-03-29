Токио, , 08:09 — REGNUM Власти Японии вводят запрет на поставки предметов роскоши в Россию. Об этом 29 марта сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Япония Margouyab

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Он рассказал, что с 5 апреля Япония вводит запрет на поставку в Россию предметов роскоши. В том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии ввели против России несколько пакетов экономических санкций.