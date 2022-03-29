Токио, , 14:18 — REGNUM Власти Японии приняли решение на фоне ситуации вокруг Украины ввести запрет экспорт в Россию банкнот, золотых монет и золотых слитков. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба японского министерства экономики, торговли и промышленности.

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При этом накануне японские власти ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши и в том числе — автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней.

Также до того Токио ввел запрет на экспорт российской стороне порядка 300 наименований товаров и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Южной Кореи, США и Японии провели 28 марта трёхсторонние телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Корейском полуострове.