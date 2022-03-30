Пекин, 30 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Жёсткие санкции западных стран против России являются неприемлемыми и негативно отразятся на ситуации в целом. Об этом в ходе видеопереговоров с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боллерем заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

UN Geneva Ван И

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«Максимально жёсткие санкции могут навредить обеим сторонам, ещё больше усложнив ситуацию и усилив противоречия», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что «позволять странам и людям, которые не являются сторонами, платить за конфликт» нечестно и несправедливо.

«Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, чтобы учесть законные и разумные опасения всех сторон и приложить усилия в общем стремлении к скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта и восстановлению мира в Европе», — добавил Ван И.

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Также, по его словам, Пекин продолжит призывать к мирным переговорам, к предотвращению масштабного гуманитарного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай неоднократно заявлял о том, что будет судить о ситуации на Украине и формировать свою позицию самостоятельно. При этом Пекин призывает к скорейшему решению конфликта на Украине путём переговоров.

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