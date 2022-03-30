Пекин, , 09:56 — REGNUM Китай привержен содействию достижения мира и продвижению переговоров по урегулированию кризиса на Украине, а также поощряет и поддерживает личные переговоры между Россией и Украиной. Об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил глава МИД КНР Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе китайского внешнеполитического ведомства.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Китай всегда считал, что только укрепляя усилия международного сообщества по установлению мира и продвижению переговоров, мы можем стремиться к созданию пространства для дипломатического посредничества и урегулирования конфликтов, и мы будем продолжать вносить свой вклад в достижение этой цели, придерживаясь собственных методов», — подчеркнул Ван И.

Он также указал на стремление Китая и Швейцария к единой цели по ситуации на Украине — «как можно скорее добиться прекращения огня, чтобы остановить боевые действия и избежать гуманитарного кризиса».

Глава китайского МИД добавил, что санкции Запада против России, которые по его мнению никогда не были эффективным способом решения проблем, лишь осложнят и без того непростую международную обстановку.

«Китай высоко оценивает тот факт, что Швейцария неоднократно заявляла, что будет придерживаться своего постоянного нейтралитета и играть роль «строителя мостов» в международных делах», — сказал Ван И.

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Он также выразил надежду на то, что Швейцария сыграет особую роль в урегулировании ситуации на Украине. Министр иностранных дел Китая добавил, что Пекин готов укреплять связь и координацию со Швейцарией.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай неоднократно заявлял о том, что будет судить о ситуации на Украине и формировать свою позицию самостоятельно. При этом Пекин призывает к скорейшему решению конфликта на Украине путём переговоров.