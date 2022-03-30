Нью-Йорк, США, , 01:23 — REGNUM Санкции негативно повлияли на мировые финансовые рынки и создадут новые серьёзные гуманитарные проблемы. Об этом заявил 29 марта заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин на заседании Совбеза ООН.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил китайский представитель, эскалация санкций серьёзно повлияла на мировые финансовые рынки, торговлю, продовольствие. Санкционные меры будут влиять на жизнь людей в развивающихся странах и создавать новые гуманитарные проблемы.

При этом китайский дипломат уточнил, что развивающиеся страны являются в мире большинством, и втягивать в конфликт их нельзя, они не являются его сторонами. Дай Бин отметил, что такие страны не должны страдать от последствий геополитических споров между крупными державами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюзу в КНР дали совет не пытаться давить на китайские власти в связи с санкциями против России.

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