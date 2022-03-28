Москва, 28 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В администрации президента России видели кадры жестоких издевательств над пленными российскими военными со стороны украинских националистов. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться — вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что причастные к этим действиям должны понести ответственность.

«Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию. Они должны понести ответственность за свои действия», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователей соцсетей в Китае шокировало видео с издевательствами над российскими военнопленными на Украине, которое опубликовал один из пользователей без уточнения времени и места происходящего. Они назвали такие действия «поведением нацистов».

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В комментариях под видео указано, что действия украинских военных являются военными преступлениями и нарушают «Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными».

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Напомним, на днях председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими. По предварительным данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

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