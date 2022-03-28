Пекин, , 02:51 — REGNUM Видео с издевательствами над российскими военнопленными на Украине шокировало пользователей соцсетей в Китае.

Украинский военный Mil.gov.ua

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Пользователи китайской социальной сети Weibo оставили множество комментариев под видео с издевательствами над российскими военнопленными на Украине, назвав такие действия «поведением нацистов».

27 марта пользователь опубликовал видео, на котором, как он утверждает, сняты «действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР». Время и место съёмки не уточняются. За несколько часов запись набрала более тысячи комментариев.

Большинство китайских пользователей резко осудило действия украинских военных. Под видео были комментарии о том, что их действия являются военными преступлениями и нарушают «Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными».

«Это поведение нацистов, после этого ещё говорят, что на Украине нет нацистов?» — приводит РИА Новости комментарий одного из пользователей, набравший 960 «лайков».

»Если это не нацисты, то кто тогда?» — интересуется другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

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