Пекин, 28 марта 2022, 02:51 — REGNUM Видео с издевательствами над российскими военнопленными на Украине шокировало пользователей соцсетей в Китае.
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Пользователи китайской социальной сети Weibo оставили множество комментариев под видео с издевательствами над российскими военнопленными на Украине, назвав такие действия «поведением нацистов».
27 марта пользователь опубликовал видео, на котором, как он утверждает, сняты «действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР». Время и место съёмки не уточняются. За несколько часов запись набрала более тысячи комментариев.
Большинство китайских пользователей резко осудило действия украинских военных. Под видео были комментарии о том, что их действия являются военными преступлениями и нарушают «Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными».
«Это поведение нацистов, после этого ещё говорят, что на Украине нет нацистов?» — приводит РИА Новости комментарий одного из пользователей, набравший 960 «лайков».
»Если это не нацисты, то кто тогда?» — интересуется другой пользователь.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.
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