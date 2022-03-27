Москва, , 18:47 — REGNUM Установить Главному следственному управлению Следственного комитета (СК) России все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом 27 марта сообщается на сайте ведомства.

Эмблема СК РФ

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«Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными, ранее появились в сети интернет. По предварительным данным, на одной из баз украинских националистов в Харьковской области имели место противоправные действия.