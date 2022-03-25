Донецк, 25 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 9:50 с украинских позиций в населённом пункте Шумы было выпущено пять снарядов калибром 122 мм в сторону Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по фактам обстрела 22−24 марта гражданских объектов в Донбассе.