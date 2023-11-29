Москва, 29 ноября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Продюсер Максим Фадеев отреагировал на заявления певицы Наргиз Закировой относительно России и Украины, которые она высказала в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов)и Лексусом (Алексей Столяров). В посте в Telegram-канале он признался, что был шокирован, посмотрев видео.

Евгения Новоженина/РИА Новости Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова

Продюсер добавил, что «красную черту» в отношении с ним певица уже давно перешла, но в сейчас это уже слишком серьёзно.

«Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам. И это всё происходит публично», ― написал Фадеев.

Он выразил недоумение тем, как можно жить в мусульманской стране, плюя на тех людей, среди которых живёшь, оскорблять узбеков, свою страну и президента Узбекистана.

По словам Фадеева, за тем, что делает Закирова ― оскорбляет граждан России и руководство страны ― стоит её дядя худрук ВИА «Ялла» Фарух Закиров, написавший известную песню «Учкудук». Он, как заявил продюсер, активно гастролирует по России и зарабатывает в стране деньги.

«В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты дяди Наргиз Закировой на территории нашей страны», ― написал Фадеев.

Как сообщало ИА Регнум, разговор с Закировой российские пранкеры выложили в Сеть 29 ноября. Считая, что общается с бывшим украинским министром культуры Александром Ткаченко, певица назвала себя патриоткой США и рассказала о ненависти к России и её руководству. Она также призналась, что спонсировала ВСУ.

Кроме того, она попросила, чтобы её имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк.

В июне Наргиз грубо высказалась в адрес российских артистов, приезжающих выступать в Ташкент. Ранее она резко отреагировала на анонс выступления в Узбекистане российской певицы Ирины Дубцовой и нецензурно обозвала её. Теперь она пояснила, что подразумевала не только Дубцову, но и всех артистов из России, которые приезжают в страну. Им она посоветовала ехать в Донбасс, после чего произнесла лозунг украинских националистов.