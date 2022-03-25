Вашингтон, 25 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжают видеть в России серьёзную угрозу. Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США.

Francis C. Franklin Символ российской угрозы

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«Новая стратегия Пентагона опишет Россию как «острую угрозу», но такую, которая не может представлять долгосрочный системный вызов», — пояснил в беседе с агентством Reuters представитель оборонного ведомства.

Он также считает, что Россия выйдет из конфликта на Украине более слабой и изолированной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты объявили Россию своим врагом и противником. По его словам, Конгресс США это сделал в 2017 году.

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По заявлению Белого дома, в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай объявлены главными угрозами Вашингтона. В документе отмечается, что Россия по-прежнему планирует «расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене».

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