Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Стратегия национальной безопасности США объявляет главными угрозами страны Россию и Китай. Соответствующие положения документа были опубликованы 3 марта на сайте Белого дома.

Кроме того, американские власти считают КНР своим основным потенциальным противником. В документе подчеркивается, что Пекин «становится все более уверенным в себе» и может «бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе».

О России в документе сказано, что она по-прежнему планирует «расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене».

При этом Белый дом обвиняет Пекин и Москву в том, что они предприняли шаги, мешающие США «защищать интересы Вашингтона и его союзников по всему миру». Вместе с тем американская администрация не исключает возможности диалога с Россией и Китаем по вопросам военных технологий и контроле над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Вашингтона, поскольку якобы противостоит американским ценностям.

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