Женева, Швейцария, , 19:32 — REGNUM В России обоснованно с настороженностью относятся к поддерживаемой из-за рубежа несистемной оппозиции. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«Соединённые Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединённых Штатов внесено положение о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране, и поддерживать политические организации. Это есть в ваших законах, в американских», — заявил Путин.

«Если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию. А те, которые её сдерживают. А это — цель Соединённых Штатов, заявленная публично», — подчеркнул он.

По его словам, несистемная оппозиция часто реализует интересы США на российском направлении.

«Как мы должны к этому относиться? Я думаю, понятно, мы должны к этому относиться с настороженностью — но действовать будем исключительно в рамках российского закона», — подчеркнул президент.