Медведев заявил о существенном сокращении аудитории западных медиа в России
Москва, 18 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Западным новостным агентствам, телеканалам, социальным сетям, которые прекратили свою деятельность в России на фоне проведения специальной военной операции на Украине, в том числе из-за страха быть наказанными за публикацию недостоверной информации о деятельности Вооружённых сил России и антироссийскую пропаганду, будет сложно вернуться обратно. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев заявил, что руководители отдельных интернет-ресурсов, в частности компания «Мета», живущие в собственной реальности и следующие только своим субъективным правилам, начали «противозаконную игру в одни ворота».
Однако, по его словам, «своими бездарными решениями» западные медиа лишь существенно сократили свою аудиторию в России.
Он также добавил, что собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 14 марта по потребованию Генпрокуратуры работа соцсети Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) была заблокирована на территории России. Причиной стало разрешение компании Meta для пользователей Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) и Facebook (сайт, запрещённый на территории РФ) из ряда стран призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.
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