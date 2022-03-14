Москва, , 15:08 — REGNUM Американская компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, а также ранее разрешившая призывы к насилию против российских военных, заигралась с правилами и манипулированием, и потому в будущем ее работа в России является мало возможной. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как отметил представитель Кремля, несмотря на то, что сейчас Meta делает попытки как-то дистанцироваться от своих нелицеприятных ошибок, она косвенно признает, что такого рода решения с ее стороны допустимы в каких-то странах.

«То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием», — сказал он.

При этом Песков уточнил, что это обстоятельство делает «мало возможным работу подобных компаний на территории страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар ракетного комплекса ВСУ «Точка-У» по центру Донецка является атакой на гражданское население города.