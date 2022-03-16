Москва, , 10:33 — REGNUM На территории РФ планируется запуск «российского аналога Инстаграм» под названием «Россграм». Соответствующая информация появилась на официальной сайте будущей соцсети 16 марта.

Instagram

Как говорится в блоге «Россграма», соцсеть «с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS» будет запущена 28 марта 2022 года. Однако первыми пользователями станут блогеры и спонсоры приложения. Все остальные желающие получат доступ к приложению уже в апреле.

Добавим, что создателями проекта выступили «сокурсник Павла Дурова» Зобов Александр и предприниматель Кирилл Филимонов.

ИА REGNUM напоминает, что по требованию Генпрокуратуры в ночь на 14 марта 2022 года работа соцсети Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) была заблокирована на территории России. Причиной стало разрешение компании Meta для пользователей Instagram и Facebook (сайт, запрещённый на территории РФ) из ряда стран призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

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