Сеул, , 08:24 — REGNUM В феврале 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 105,3 пункта, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Бензин Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, показатель превышает 3% пятый месяц подряд. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 3,2%.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства увеличилась на 1,6%. В частности, цены на свинину выросли на 12,4%, импортную говядину — на 26,7%, клубнику — на 20,9%, мандарины — на 20%, виноград — на 22,8%.

Стоимость промышленных товаров также увеличилась на 5,2%. Цены на бензин выросли на 16,5%, дизельное топливо — на 21%, керосин — на 31,2%, СУГ — на 23,8%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.