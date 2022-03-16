Сеул, , 08:27 — REGNUM В феврале 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 1,04 млн человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 12 месяцев подряд.

Известно, что на конец февраля текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,4 млн человек.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 47 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 4 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 254 тыс. человек, в сфере транспорта и логистики — на 135 тыс. человек, в сфере информационно-коммуникационных технологий — на 128 тыс. человек, гостиничного и ресторанного бизнеса — на 8 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 60,6%, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости лиц в возрасте 15−64 лет составил 67,4%, а лиц в возрасте 15−29 лет — 45,9%.

Уровень безработицы сократился на 1,5% и составил 3,4%.