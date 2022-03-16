Сеул, 16 марта 2022, 08:27 — REGNUM В феврале 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 1,04 млн человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Безработица. Вакансий нет
Безработица. Вакансий нет
Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 12 месяцев подряд.

Известно, что на конец февраля текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,4 млн человек.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 47 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 4 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 254 тыс. человек, в сфере транспорта и логистики — на 135 тыс. человек, в сфере информационно-коммуникационных технологий — на 128 тыс. человек, гостиничного и ресторанного бизнеса — на 8 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 60,6%, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости лиц в возрасте 15−64 лет составил 67,4%, а лиц в возрасте 15−29 лет — 45,9%.

Уровень безработицы сократился на 1,5% и составил 3,4%.