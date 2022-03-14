Москва, 14 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об «устранении» президента России Владимира Путина заставляет усомниться в профессиональной пригодности этого чиновника. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 14 марта журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Ранее Кулеба заявил, что «устранение Путина» с поста главы Российского государства остановило бы военную спецоперацию Москвы. Подобные слова, сказал Песков, подрывают должностной авторитет украинского министра. «Безусловно, это изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба также заявил, что Украина не намерена выполнять требования, выдвинутые Россией.

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