Анталья, Турция, , 13:31 — REGNUM Руководство Украины не намерено выполнять требования, выдвинутые Россией, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 10 марта по итогам переговоров в Анталье с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

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Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией, подчеркнул Кулеба. По его словам, стороны должны вести серьёзный и предметный разговор, без клише. Пока с точки зрения Киева дипломатических решений конфликта нет.

Он заявил, что приехал на переговоры в турецкую Анталью, чтобы обсудить организацию гуманитарного коридора из Мариуполя и перемирие по меньшей мере на 24 часа. В Мариуполе наиболее сложное гуманитарное положение.

«В этом вопросе мы не достигли прогресса, так как кажется, что по нему принимают решение другие люди в России», — сказал Кулеба.

По его словам, стороны договорились продолжать искать пути решения гуманитарных вопросов. Формат, в котором прошли переговоры с Россией, будет продолжен.

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