Москва, , 03:28 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который позволил себе высказывание о президенте России Владимире Путине.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«А до он [Дмитрий Кулеба] что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял? <…> Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из прелести, из очарования ими?» — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Напомним, что Захарова также напомнила о попытках наладить диалог между Москвой и Киевом. Однако США и Франция отказались.

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