Берлин, 11 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Введение эмбарго на поставки российского газа могло бы стать серьёзным вызовом для энергоснабжения Германии. Об этом говорится заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса.

(сс) Hans Германия

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«Мы поддерживаем позицию правительства ФРГ в том, что касается отказа от остановки поставок российского газа. Санкции в отношении поставок газа из РФ стали бы значительным вызовом для безопасности снабжения Германии», — указал Хермес.

По его словам, краткосрочная остановка поставок представляла бы собой серьёзную угрозу для целых секторов промышленности и снабжения домохозяйств электроэнергией и их обогрева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из Германии продолжат бизнес с Россией в области поставок энергоносителей. По его словам, власти Германии вместе с партнёрами уже несколько месяцев ищут альтернативы российским энергоносителям, однако «это не происходит в одночасье».

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Он подчеркнул, что со стороны ФРГ было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией. Шольц указал, что других способов полностью обеспечить поставки энергоносителей в европейский регион пока нет.

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