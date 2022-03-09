Амстердам, , 14:37 — REGNUM Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил 9 марта против введения запрета на импорт российской нефти, об этом заявил на пресс-конференции в Париже.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы по-прежнему очень сильно зависим [от этого энергоносителя]», — указал он, подчеркнув, что странам вроде США с такими требованиями выступать проще.

По словам Рютте, оказывать давление на такими компании, как Shell не является «мудрым» шагом. Он также выразил обеспокоенность в связи с возможным введением ограничений на цены. Ранее такую идею высказал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

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