Берлин, , 13:58 — REGNUM Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России. Такое заявление сделал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Газ в доме Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он признал, что Германия слишком долго слепо полагалась на поставки энергии из России, пишет деловая газета Handelsblatt. Теперь вице-канцлер хочет повысить безопасность поставок электроэнергии в Германию и диверсифицировать источники поставок. По его словам, США могут быть очень полезны в этом.

При этом в эфире радиостанции Deutschlandfunk он подчеркнул даже если Россия прекратит поставки голубого топлива, каждый готов к этому.

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«Я могу дать отбой на текущую зиму и лето, мы бы пережили это хорошо», — заверил министр.

Министр добавил, что власти принимают меры предосторожности на случай наихудшего сценария, «которого еще не произошло, поскольку Россия осуществляет поставки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что даже в случае полной остановки поставок газа из России, этой зимой у Евросоюза будет достаточно газа. Она пояснила, что достаточное количество топлива будет обеспечено, в том числе, за счёт сжиженного природного газа (СПГ).

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