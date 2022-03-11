Москва, 11 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Все заведения быстрого питания компании McDonald`s в России будут закрыты с 14 марта. Об этом заявили в пресс-службе компании.

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«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме», — уточнили в компании.

Отмечается, что в настоящее время McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента и высокие стандарты качества.

Также в компании заявили, что временно закрытые помещения будут переоборудованы в волонтерские центры. На какой срок приостановлена работа заведений McDonald`s в РФ — не уточняется.

Кроме того, свою деятельность продолжит и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который помогает семьям с детьми. Компания уточнила, что продолжит выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

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Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор корпорации Крис Кемпчински заявил, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания, в которых трудятся 62 тысячи человек. Такое решение принято на фоне санкций, которые западные страны вводят против России за проведение военной спецоперации на Украине.

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