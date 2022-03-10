Париж, , 20:52 — REGNUM Вопрос о включении Украины в ЕС несвоевременен, сообщил 10 марта журналистам французский президент Эммануэль Макрон. Вопрос, тем не менее, будет обсуждаться сегодня лидерами ЕС.

Эммануэль Макрон Официальный сайт президента Франции

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Комментируя предстоящую встречу в Версале с главами европейских стран, Макрон сказал, что вопрос Украины и её заявки на вступление в ЕС есть в повестке. Также официальные заявки поданы со стороны Молдавии и Грузии.

Судьба Украины, отмечает Макрон, важна для Парижа и для всего ЕС. Однако процедуру вступления Украины в ЕС открывать сейчас не время — ведь в стране идут боевые действия.

Напомним, украинское руководство после начала Россией спецоперации на Украине подало официальную заявку на вступление в ЕС. Эту инициативу в Брюсселе восприняли без энтузиазма.

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