Версаль, Франция, , 06:52 — REGNUM Испания не поддерживает срочное вступление Украины в Евросоюз. Об этом в ходе неформального саммита европейских лидеров во французском Версале заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес

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По его словам, несмотря на ситуацию, в которой находится Украина, необходимо соблюдать установленные для вступления в ЕС процедуры.

В ходе встречи европейские лидеры проанализировали ситуацию на Украине и обсудили ряд конкретных вопросов на эту тему.