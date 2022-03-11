Москва, 11 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной Республики при поддержке ВС РФ освободили Волноваху. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

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«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха», — сказал в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Также ВС РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что силы ДНР в Волновахе проводят дозачистку, но нацбатальоны ведут в ответ обстрелы.

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Напомним, по данным штаба территориальной обороны ДНР, группировка войск Донецкой Народной Республики вошла в Волноваху 2 марта.

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