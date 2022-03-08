Донецк, , 11:49 — REGNUM Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил 8 марта представитель народной милиции ДНР.

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«Боевики продолжают блокировать выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Фиксируем огневые провокации. На данный момент по вине националистов люди выйти не могут», — отметил он РИА Новости.

Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из украинских городов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что в целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов 8 марта с 10:00 мск вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя.

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