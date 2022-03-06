Донецк, 6 марта 2022, 12:38 — REGNUM Силы ДНР в Волновахе ведут дозачистку, но нацбатальоны ведут в ответ обстрелы. Об этом 6 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 «Град», сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что ракетный обстрел накрыл гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома. Население находится в укрытии.
В Макеевке зафиксированы попадания ракет во дворах жилых домов по улицам Алтайская и Теплогорская.
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