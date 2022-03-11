Пекин, 11 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Санкции против России, которые вводит Запад, будут иметь негативное влияние на все страны. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Мировая экономика и так уже находится под тяжёлым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — цитирует РИА Новости Кэцяна.

Он также отметил, что Китай всегда придерживался независимой и мирной внешней политики и намерен развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, а также взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, укрепляя стабильность в мире.

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«Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», — заключил Кэцян.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с уверенностью заявил, что Россия справится с введёнными западными странами санкциями. Говоря об экономических трудностях, возникших после введения антироссийских санкций, он подчеркнул, что Россия справлялась «с трудностями на всех этапа нашей истории», так будет и в этот раз. Однако теперь, по его словам, у Москвы не будет «никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнёром».

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