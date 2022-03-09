Донецк, 9 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В настоящее время под контроль ополченцев Донецкой Народной Республики перешли 74 населённых пункта, ранее находившиеся под контролем украинских войск. Об этом 9 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ВСУ

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»По состоянию на 9 марта 2022 года освобождены 74 населенных пункта», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

К ранее освобождённым добавилась Ольгинка. Также взята под контроль железнодорожная станция Зачатьевская.

«В ходе совместной операции Вооружённых сил РФ, ДНР и ЛНР по демилитаризации и денацификации Украины группировка войск ДНР продолжает освобождать населённые пункты Донецкой Народной Республики, ранее находившиеся под контролем ВФУ», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 марта штаб территориальной обороны ДНР заявлял о 73 освобождённых населённых пунктах, ранее находившихся под контролем ВСУ.

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Добавим, что под контроль ЛНР перешло 54 насёленных пункта, которые контролировались военными Украины.

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