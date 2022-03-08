Москва, , 20:52 — REGNUM Еще почти на 1 км продвинулись в Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В городе Мариуполь, после завершения «режима тишины» подразделения ДНР продвинулись еще на 800−900 м», — уточнил Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что военные ДНР освободили уже 73 населенных пункта, ранее находившихся под контролем ВСУ.