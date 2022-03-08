Луганск, , 08:02 — REGNUM Под контроль ЛНР всего перешло 54 населенных пункта, которые контролировались ВСУ, сообщила Народная милиция ЛНР.

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«В ходе наступательных действий в период с 5 по 8 марта подразделениями Народной милиции освобождены 8 населенных пунктов республики. Всего под контроль ЛНР перешло уже 54 населенных пункта, находившихся под украинской оккупацией», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что три населенных пункта у административной границы с Запорожской областью Украины взяли под контроль военнослужащие Народной милиции ДНР. Об этом заявил 7 марта замначальника Управления Народном милиции ДНР Эдуард Басурин.

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